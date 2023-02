Affaire Pierre Palmade : un tweet d’Eddy de Pretto passe mal et le pousse à s'expliquer

L’affaire Pierre Palmade fait grand bruit en France et tout le monde y va de ses commentaires sur les réseaux, anonymes comme célébrités. Eddy de Pretto avait lui aussi quelque chose à dire et s’est lancé ce lundi dans un tweet qui a divisé. Le lendemain, il s’en est expliqué.

C’est comme si Internet devenait une sorte de tribunal bis, les infos fuitent, les internautes commentent voire jugent l’affaire avant qu’elle ne soit réglée là où elle le doit, c’est-à-dire dans l’enceinte d’un tribunal. Cette fâcheuse tendance, on en a déjà vu les effets dévastateurs au moment du procès Amber Heard contre Johnny Depp.

Après ce terrible accident et ses conséquences dramatiques, après l’addiction aux drogues et aux pratiques sexuelles du comédien et multirécidiviste Pierre Palmade, puis son assignation à résidence et les accusations de détentions d’images pédopornographiques, les détails continuent d’affluer et les internautes de les commenter.

Son style de vie étant souvent associé à la communauté LGBTQIA +, certains y sont allés de leurs commentaires teintés d’amalgames et c’est précisément cela qui a fait réagir le chanteur : "Comme on ne mélange jamais les torchons et les serviettes merci de ne pas mélanger gay people avec Palmade pleaaaaase." Un message qui a divisé les internautes. Il y a ceux qui l’ont trouvé utile à être rappelé, et d’autres qui l’ont trouvé inutile voire indécent. Alors ce mardi, Eddy de Pretto a réexpliqué sa pensée dans un nouveau tweet pour insister sur le fait que "cette situation n’appartient qu’à Pierre Palmade et pas à la communauté tout entière."