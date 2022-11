Affaire Picalausa à Tubize : la plainte de l’ancien indicateur-expert classée sans suite, mais la justice poursuit son enquête

Interrogés dans la presse, le bourgmestre, Michel Januth, et le directeur général, Etienne Laurent, ont évoqué la possibilité d’une erreur commise à l’époque par l’indicateur-expert de la ville (licencié entretemps), l’agent communal chargé de relever les infractions cadastrales et de contacter les propriétaires pour qu’ils se mettent en règle.

Piqué au vif, l’ancien indicateur-expert, Nicolas Rucquoy, est alors sorti de sa réserve. Estimant avoir été mis en cause injustement, il a porté plainte pour harcèlement et propos calomnieux contre Michel Januth, Etienne Laurent et Michel Picalausa. C’est cette plainte qui a donc été classée sans suite, après que les trois personnes visées ont été auditionnées par les enquêteurs. Le parquet a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour les poursuivre.