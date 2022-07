Affaire Pegasus : le président régional catalan porte plainte pour espionnage

Le président régional catalan, Pere Aragonès, espionné comme d'autres indépendantistes à l'aide du logiciel Pegasus, a porté plainte contre l'ex-directrice des services secrets espagnols Paz Esteban et la société israélienne NSO qui a conçu ce programme espion.

Cette plainte, déposée devant un tribunal de Barcelone et consultée par l'AFP, dénonce des faits "d'intrusion non autorisée dans du matériel informatique", "interception illégale de communications" et "espionnage informatique".

Selon la plainte, le téléphone de M. Aragonès a été espionné en janvier 2020 lorsqu'il était vice-président de la région. M. Aragonès n'exclut pas de l'avoir également été une fois devenu président de la région en mai 2021.