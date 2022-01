Affaire Pegasus : la police israélienne aurait espionné des manifestants et des anciens employés du gouvernement

Ce mardi 18 janvier, nos confrères du Guardian , citant les infos du média israélien Calcalis , faisaient le point sur l’affaire. La police israélienne, qui nie les accusations en bloc, aurait intercepté les conversations de citoyens sans disposer d’aucun mandat. Pourtant, un autre quotidien, Haaretz, fait lui aussi état des liens entre le groupe NSO et la police israélienne : le média affirme avoir vu de ses propres yeux une facture de 2,7 millions de shekels (l’équivalent de plus ou moins 762 millions d’euros) “apparemment pour une version de base du programme”, affirme le Guardian.

Plusieurs personnalités dans le viseur

Or les faits posent plusieurs problèmes : d’une part, on touche, encore une fois, au cœur de l’affaire Pegasus, à savoir le fait d’espionner des citoyens. D’un autre côté, la question est encore plus délicate en Israël, du moment où le groupe NSO avait affirmé qu’il n’allait pas "opérer sur des numéros de téléphone israéliens et américains", rappelle le Guardian.