Affaire OJ Simpson : ces éléments qui ont permis à la défense de gagner le procès

Le 12 juin 1994 vers 22h55, au cœur du quartier de Brentwood - cossu agglomérat résidentiel de la ville de Los Angeles, un homme balade son chien et découvre sur le trottoir un Akita abandonné dont les pieds sont tâchés de sang. Il est confié à des voisins. L'animal, assez nerveux, les emmène au numéro 875.

Là, ils découvrent une immense flaque de sang qui se dessine sous le portail. Alertée, la police arrive sur les lieux d'une scène de crime. Une femme poignardée à plusieurs reprises gît dans l'allée de la propriété. Un deuxième corps est découvert au pied d'un arbre de la propriété, lacéré de coups de couteaux. Leur décès remonte à moins de deux heures, selon les premières constatations. On ne tarde pas à connaître leurs identités : il s'agit de Nicole Brown et de Robert Goldman, serveur dans un restaurant. La première est connue de la sphère médiatique : c'est l'ex-épouse d'une icône du football américain OJ Simpson.

Ce dernier - intronisé au Hall of Fame et reconverti en commentateur sportif et star de la téléréalité - apprend le décès de Nicole à son atterrissage à Chicago, quelques heures après leur dernière entrevue. Sa réaction intrigue : il semble sous le choc, mais ne demande pas de quoi son ex-épouse est décédée. Rapidement, son nom est affiché en haut de la liste des suspects des enquêteurs.

De la course poursuite suivie en direct télévisé par des millions de téléspectateurs au verdict renversant mais sans appel des jurés, retour sur une affaire judiciaire surmédiatisée, qui a marqué l'histoire des États-Unis.