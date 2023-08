Affaire Moitoiret : quand les délires psychotiques d’un couple conduisent à la mort d’un enfant

Plutôt que de contredire Noëlla Hégo, les gendarmes décident d’aller dans son sens afin d’obtenir davantage d’informations. Ainsi, lorsqu’elle leur explique qu’elle et son compagnon ont des clones diaboliques qui tentent de leur attirer des problèmes pour entraver leur mission, ils essaient d’en savoir plus, et laissent entendre que la mort du petit Valentin serait le résultat d’un rite initiatique. Une stratégie payante, puisque Noëlla Hégo finira par révéler que Stéphane Moitoiret avait d’après elle été "envouté".

Mais l’audition est interrompue par un appel du laboratoire, qui vient d’établir que l’ADN retrouvé sur la scène de crime est bien celui de Stéphane Moitoiret. Une information dont les gendarmes font part à sa compagne dans l’espoir de la faire réagir, en vain. Noëlla Hégo reste stoïque, considérant le crime comme un événement anodin, comme il s’en produit des centaines tous les jours.

Si la preuve de l’ADN ne parvient pas à ébranler Noëlla Hégo, elle marque néanmoins un certain détachement vis-à-vis de Stéphane Moitoiret à partir du moment où on la lui présente. Lors de sa troisième audition, elle révèle ainsi qu’il n’est plus le même depuis un mois. Alors qu’il considérait auparavant qu’elle était d’essence divine, elle a depuis peu perdu son ascendant sur lui, au point qu’il lui arrive même de l’insulter. D’ailleurs, elle soupçonne son double maléfique d’avoir pris sa place.