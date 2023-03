Affaire Mithra : deux inculpés sur trois, François Fornieri et Samuel Di Giovanni, renvoyés en correctionnelle

Les soupçons portent sur des ventes et achats d’actions, entre amis, de la société Mithra. Juste avant l’annonce d’un accord commercial avec un gros distributeur américain de contraceptifs, Samuel Di Giovanni, le patron de la firme Protection Unit, acquiert pour un peu moins d’un million de titres Mithra. Mais quelques jours plus tôt, François Fornieri, le fondateur de Mithra, a investi une somme presque équivalente dans Protection Unit. A la même période, Licio D’Onofrio, l’ancien agent de joueur de foot, prend une participation d’un demi-million dans Mithra.

Ces opérations ont-elles été menées dans l’espoir d’une belle plus-value sur le cours de Bourse, grâce à des informations privilégiées ? C’est ce que pense le procureur du roi. A ce stade de la procédure, il suffit de voir s'il existe des indices. Mais pour établir les faits et les intentions, ça ne va pas être simple. Les trois hommes entretiennent des liens étroits. Ils sont associés dans une société d’investissement dénommée DDF, aux initiales de leurs patronymes. Ils siègent parfois ensemble dans l’un ou l’autre conseil d’administration, et il arrive que l’un soit consultant pour l’autre. Alors, qui a dit quoi, à qui, et quand ? Des messages échangés, des courriels envoyés et reçus figurent au dossier, et attestent d’une grande proximité. De là à parler de preuves et d’un délit d'initiés, il y a de la marge. D’ailleurs, l’un des trois inculpés, Licio D’Onofrio, a été mis hors de cause par la chambre du conseil de ce mardi. Son non-lieu pourrait faire l'objet d'un appel, mais la décision n'est pas encore prise. Les avocats des deux autres se font fort de démontrer qu’il s’agit d’accusations sans fondement.