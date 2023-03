Affaire Michel De Herde à Schaerbeek : ce que révèle l’analyse sur les risques psychosociaux dans l’administration

"Il ressort", indique le cabinet de la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne (DéFI), "dans ses considérations générales, que les problématiques et les enjeux soulevés sont identiques à ceux observés lors de la précédente analyse sur l’ensemble des services communaux et sont par ailleurs similaires aux situations observées dans d’autres communes bruxelloises."

"Cependant", ajoute le cabinet, "au niveau des relations interpersonnelles et particulièrement de la confrontation à des comportements inadaptés, il ressort que 32,10% des répondants considèrent avoir été confrontés directement à des comportements inadéquats. Parallèlement, 13,6% des répondants déclarent avoir constaté de tels types de comportements sans pour autant en avoir été directement la cible. Par ailleurs, quatre répondants indiquent avoir été confrontés à des propos et des comportements déplacés de l’autorité politique sous la forme de gestes "tactiles" et de propositions déplacées." Un membre du personnel signale des gestes ou propositions émanant d'une direction.

Tolérance zéro

De quelle autorité politique parlent les témoignages? Le rapport ne le dit pas. Les noms de Michel De Herde, d'un autre échevin et d'une autre échevine, bourgmestres, actuels ou passés ne sont pas cités.

Cris, menaces, paroles dénigrantes, incitation à la délation, non respect de la législation sur le bien-être, manque de respect et impunité de l'autorité politique et de certains membres des directions: ces comportements sont par ailleurs signalés à 17 reprises dans l'enquête Cohezio. Dans dix cas, il est fait état de népotisme et favoritisme. Dans sept témoignages, il est évoqué des propos et des comportements déplacés de type mise en échec professionnel et racisme de la part de collègues.

"Ce rapport confirme donc une situation très difficile dans ces services, qui est interpellante et qui démontre d’un mal-être parmi les travailleuses et les travailleurs, auquel une réponse forte doit être apportée. Cette réponse sera élaborée en suivant les recommandations énoncées par Cohezio à la fin du rapport, et notamment en adoptant un niveau de tolérance 0 à l’encontre des comportements inadéquats."