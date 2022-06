Affaire Maurizio Cattelan : qui est l'auteur d’une œuvre ?

Dans le monde de l'art contemporain, il est courant que de grands artistes réalisent des oeuvres conceptuelles imposantes qui nécessitent la collaboration de toute une équipe. C'est le cas par exemple de Damien Hirst, Anish Kapoor ou Arne Quinze. Parfois, ils n'ont pas de contact direct avec l'oeuvre.

Pour Sandrine Carneroli, le conseil à donner à ces artistes qui travaillent avec des collaborateurs est de faire signer des contrats à toutes les personnes qui participent à la création de leur oeuvre.

De plus en plus, lors des expositions, on voit apparaître une pratique - c'est le cas déjà de Damien Hirst ou David Hockney -, qui consiste à indiquer sur les cartels ou sur les affiches d'oeuvres que les oeuvres ont été exécutées personnellement par l'artiste.

"On a donc une nouvelle tendance maintenant, qui est de revendiquer l'exécution unique et personnelle par l'artiste, pour bien faire la distinction avec les oeuvres réalisées par des ateliers d'artistes, avec des assistants et des collaborateurs."