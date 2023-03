Affaire Marilyn Manson : deux plaignantes se disputent entre elles

Le mois dernier, un juge de Los Angeles a rejeté l’un des procès pour agression sexuelle intentés contre Marilyn Manson après que la plaignante, Ashley Morgan Smithline, ne se soit pas manifestée et n’a pas désigné un nouveau représentant légal suite à la décision de son premier avocat de se retirer de l’affaire.

Ashley Morgan Smithline était ensuite revenue sur ses allégations initiales, affirmant que l’actrice Evan Rachel Wood – qui a fait des déclarations similaires sur Manson dans le documentaire Phoenix Rising de HBO – l’a "manipulée" pour qu’elle dénonce le chanteur.

Cette nouvelle information est apparue dans une déclaration déposée par les avocats de Manson dans le cadre de leur procès en cours contre Wood, qu’ils poursuivent pour diffamation et détresse émotionnelle.

Elle y déclarait : "Je me souviens que [Wood] m’a demandé si j’avais été, entre autres, fouettée, enchaînée, attachée, marquée au fer rouge/coupée, agressée pendant mon sommeil, battue ou violée", a déclaré Ashley Smithline. "Elle a dit que toutes ces choses étaient arrivées à Mme Wood et à d’autres personnes, et que lorsque Mme Wood était avec M. Warner, chaque moment était un moment de survie. "

Lorsque j’ai dit : "Non, cela ne m’est pas arrivé, ce n’est pas mon expérience", Mme Wood m’a répondu que ce n’était pas parce que je ne m’en souvenais pas que cela n’était pas arrivé. J’ai fini par croire que ce que l’on m’avait répété, et qui était arrivé à Mme Wood et à Mme [Esme] Bianco, m’était également arrivé."

Selon un nouvel article du magazine Rolling Stone, Evan Rachel Wood nie avoir fait pression sur Ashley Smithline pour qu’elle porte plainte contre Marilyn Manson. Pour étayer ses propos, elle a partagé des captures d’écran de commentaires sur Instagram, de sms, de messages privés et des voicemails de Smithline datant de 2019.

Dans ces messages échangés entre les deux plaignantes, on peut lire que la top model maintenait ses accusations contre Manson, et dans un message vocal de 2022 de Smithline, elle disait à un ami que l’avocat de Manson voulait qu’elle "dénonce les autres filles et dise que tout cela n’était qu’une ruse", peut-on lire dans une partie du rapport de Tomás Mier.

Dans le dépôt de plainte, Wood évoque un commentaire de mars 2019 dans lequel Smithline "faisait référence à des informations sur mes expériences privées avec Warner" lorsque Manson (dont le vrai nom est Brian Warner) aurait abusé de Wood tout en la "faisant regarder une scène particulière de Rules of Attraction".

Ashley Morgan Smithline a déjà répondu depuis à Evan Rachel Wood, parlant d’un "ramassis de merde. C’est mon commentaire. Elle dit tout ce qu’elle peut pour me discréditer."