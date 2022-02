Affaire Maëlys : jour de verdict pour Nordahl Lelandais, qui s'excuse à nouveau

"Même sévère, le propre de la justice est de rester humaine", a pour sa part plaidé l'avocat de la défense, Me Alain Jakubowicz. "30 ans de prison, enfermé, c'est ce qu'il mérite clairement et il le sait". "On ne fixe pas une peine à l'aune de la douleur des victimes. A douleur infinie, peine infinie. Non, mille fois non !", a-t-il lancé.

Plus de 250 journalistes ont été accrédités pour les débats, une affluence considérable pour ce type d'affaire. Chaque jour, une foule se bouscule aux portes du palais de justice de Grenoble, patientant souvent de longues heures pour tenter d'assister aux audiences de ce que certains considèrent comme le "procès du siècle".