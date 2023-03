Affaire Lior Refaelov : le Premier Avocat Général de la CJUE donne raison au joueur… et charge le monopole de l’UEFA !

Il s’appelle Maciej Szpunar. Ce juriste polonais de 52 ans est le Premier Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne de Luxembourg et il vient de donner raison à Lior Refaelov qui, soutenu par l’Antwerp, contestait les règles de l’UEFA (adoptées par l’Union belge) sur le quota obligé de joueurs " formés localement " dans les championnats sous l’égide de l’UEFA.

Dans ses conclusions, rendues ce jeudi (et généralement suivies, dans 80% des cas, par la Cour), l’Avocat Général Szpunar affirme qu’il s’agit de règles illégales, certes justifiées par la protection de la formation… mais favorisant les grands marchés nationaux et dissimulant surtout le désir d’entraver la libre circulation des travailleurs, pilier de la législation européenne.

Dans ses conclusions, Szpunar va plus loin en réfutant à l’UEFA le droit de bénéficier d’un traitement de faveur, au nom d’une pseudo-" spécificité du sport " dont la confédération continentale se dirait la garante et le régulateur. Le juriste rappelle que les Fédérations de football sont avant tout " des entreprises poursuivant des buts économiques propres ", sans aucune légitimité à réguler l’ensemble du secteur.

La fin du monopole de l’UEFA ?

En clair, Szpunar déborde sur une autre affaire qui occupe la justice européenne pour le moment, et sur laquelle la Cour devrait se prononçait mi-juillet : le recours des artisans de l’ESL (European Super-League, sorte de Champions League 2.0 hors du giron de l’UEFA portée par des clubs comme le Real Madrid et la Juventus). Ce faisant, le Premier Avocat Général détruit l’argumentaire de son collègue Athanasios Rantos… sur lequel il a autorité, et qui, le 15 décembre dernier, avait réaffirmé la légitimité de l’UEFA à exercer un monopole sur la Champions League. Un avis qui, nous dit-on, avait aussi été décrié par plusieurs experts du droit européen…

Mi-juillet, le juge européen pourrait donc, s’il suit (comme c’est probable…) les conclusions de Maciej Szpunar, autoriser les clubs à créer leurs propres compétitions européennes parallèles… Et signifier ainsi la fin du monopole d’organisation de l’UEFA ! Une sorte d’Arrêt Bosman des clubs en quelque sorte…