Affaire Lahbib : "Ca va trop loin ! " David Clarinval fustige le "fusil sur la tempe" de partis de la majorité sur le MR

David Clarinval appelle donc de ses vœux à un conclave fiscal serein. Celui-ci doit avoir lui durant trois jours ce week-end. Qu’y a-t-il sur la table des politiques ? Le vice-Premier ministre parle du " quatre-quart ". Et un équilibre dans la réforme qui tiendrait avec d’une part " un quart en pouvoir d’achat et un autre en compétitivité des entreprises ", contre balancés par " un quart de taxes et un autre d’économies sur les dépenses ". Pour lui, il s’agit là d’un " mécanisme " servant à financer la réforme qu’il a pu exposer déjà auprès de ses partenaires de majorité. Tous ne sont par ailleurs pas pleinement convaincus : " certains ne voient que des taxes " et ne veulent pas rogner sur les dépenses semble-t-il déplorer. Là aussi où le bât blesse, c’est sur la limitation des allocations de chômage. Le PS est contre. Et le ministre de tacler les socialistes en parlant de " pré-carré ". Pour David Clarinval " il est normal que l’on puisse remettre des chômeurs au travail en ayant d’un côté des mesures incitatives, mais aussi des mesures un peu plus contraignantes ". Mettre l’accent sur les métiers en pénurie et limiter les allocations de chômage dans le temps fait pour lui partie du " quatre-quart " qu’il propose.