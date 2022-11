Affaire Khashoggi : le prince "MBS" d’Arabie "immunisé" dans un procès pour le meurtre du journaliste, estime Washington

Le prince, qui est le dirigeant de facto du royaume depuis plusieurs années, a été vice-Premier ministre et ministre de la Défense sous le règne de son père, le roi Salmane.

Après une période relative de mise à l’écart après le meurtre du journaliste, il est revenu sur la scène internationale cette année, notamment grâce au président américain, qui s’est rendu en Arabie saoudite en juillet alors qu’il avait précédemment juré de faire du royaume un "paria".

La recommandation du gouvernement américain déposée jeudi a donné au dirigeant saoudien "un permis de tuer", a dénoncé Khalid al-Jabri, le fils de Saad al-Jabri, un ex-espion saoudien qui a accusé le prince de lui avoir envoyé une équipe de tueurs au Canada.

"Après avoir rompu son serment de punir MBS pour l’assassinat de Khashoggi, l’administration Biden non seulement le protège de toute poursuite devant les tribunaux américains, mais le rend plus dangereux que jamais avec un permis de tuer ses opposants sans conséquence", a-t-il dit.

L’an dernier, Joe Biden avait rendu public un rapport des services de renseignement indiquant que le prince avait approuvé l’opération ayant entraîné la mort du journaliste. Les autorités saoudiennes démentent.

Dans la procédure civile à Columbia initiée par Hatice Cengiz et DAWN, les plaignants affirment que MBS et plus de 20 co-défendeurs, "agissant en conspirateurs et avec préméditation, ont enlevé, ligoté, drogué, torturé et assassiné" Jamal Khashoggi, un chroniqueur du quotidien américain Washington Post.

Ils demandent des compensations financières et cherchent à démontrer que le meurtre a été ordonné par "le sommet de la hiérarchie du pouvoir saoudien".