Affaire Jürgen Conings : l’apparition d’un terrorisme d’extrême droite en Belgique

Il y a tout juste deux ans, la Belgique était secouée par une affaire dont on peut déjà tirer de nombreux enseignements : l’affaire Jürgen Conings. Le 17 mai 2021, ce militaire armé et radicalisé à l’extrême droite avait disparu et s’était retranché avec des armes volées dans une forêt. L’homme menaçait de tuer le virologue Marc Van Ranst et de s’attaquer à des mosquées.

Il y a plusieurs enseignements à tirer de cette affaire Jürgen Conings. D’une part, on peut pointer les manquements de Défense et du SGRS, le service de renseignement militaire, dans ce dossier. Une série de mesures qui ont prouvé leur efficacité ont été prises depuis lors. D’autre part, l’affaire a révélé, d’une certaine manière, la présence du terrorisme d’extrême droite sur le sol belge.