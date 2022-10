Affaire Intradel-Uvelia : la condamnation d'Alain Mathot pour corruption sera-t-elle confirmée en cassation ?

Ce mercredi pourrait marquer une fin de parcours judiciaire et, peut-être, fin de parcours politique pour Alain Mathot. La Cour de Cassation doit rendre son arrrêt dans l'affaire Intradel. Et selon nos informations, l'avocat général a conclu au rejet du pourvoi introduit par l'ancien bourgmestre de Seraing.

Pour rappel, et depuis des années, la position d'Alain Mathot n'a pas varié d'un iota : non, il n'a jamais reçu 700 000 euros en billets et en cachette pour influencer le marché de la construction du nouvel incinérateur d'Intradel. Dans cette affaire de corruption présumée, il a d'abord été acquitté en correctionnelle, puis condamné en appel à 12 mois de prison avec sursis et au remboursement du pot-de-vin. Il a alors saisi la Cour de Cassation dans l'espoir d'être rejugé, mais l'avocat général vient de conclure au rejet de son pourvoi. Et ses conclusions, la Cour de Cassation les suit dans la très grande majorité des cas.

Si cela se confirme, la condamnation d'Alain Mathot deviendra alors définitive, à moins qu'il n'introduise un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, mais cette procédure-là est longue et ne suspend de toute façon pas une condamnation.

Cela dit, et toujours selon nos informations, l'arrêt de la Cour de Cassation attendu demain pourrait être retardé : comme l'avocat général n'a rentré ses conclusions que la semaine dernière, les avocats d'Alain Mathot ont introduit une demande de remise de l'audience pour avoir le temps d'analyser le dernier acte de cette saga judiciaire qui dure depuis plus de quinze ans.