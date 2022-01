Affaire Henrotay : Herman Van Holsbeeck, ancien manager d’Anderlecht, maintenu en détention un mois

Incarcéré depuis le mercredi 19 janvier à la prison de Saint-Gilles pour corruption privée, fraude fiscale, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs dans le dossier Christophe Henrotay, Herman Van Holsbeeck passait devant la chambre du conseil ce lundi pour connaître son sort. En début de soirée, la chambre du conseil a rendu sa décision : Il est maintenu en détention un mois.

Son avocat Daniel Spreutels va faire appel devant la chambre des mises en accusations. Pourtant, ses avocats ont contesté ces nouveaux éléments. "Tous les éléments étaient déjà connus en septembre 2019", ont indiqué Me Daniel Spreutels et Me Alexandre Wilmotte. "Il y a eu des enquêtes supplémentaires depuis lors, mais M. Van Holsbeeck a répondu à toutes les questions des détectives et du juge d’instruction ces dernières années."

Il n’y a pas non plus de risque de collusion, selon les avocats : "S’il l’avait voulu, M. Van Holsbeeck aurait pu, pendant ces deux dernières années, s’arranger avec d’autres suspects. Cela ne s’est pas produit. Il n’y a donc aucune raison de le garder en prison, surtout à un moment où il est aux prises avec des problèmes de santé."