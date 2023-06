Affaire Hadja Lahbib : tout ça pour un pari

“Hadja Lahbib n’a pas commis de faute, et ne doit donc pas démissionner” le président du MR était l’invité hier de Jeudi en Prime. Georges-Louis Bouchez maintient son cap. Imperturbable, il est pourtant au cœur de cette crise qui fait vaciller le fédéral.

Couverture

Alors qu’Hadja Lahbib se tait, le président du MR parle. En mode couverture, il assume les contradictions les plus flagrantes dans cette affaire. Oui c’est tout à fait normal d’avoir accordé les visas au fédéral, et en même temps tout à fait indigne de les avoir demandés à Bruxelles. Il demande, candide, que le gouvernement puisse passer à autre chose et retravailler normalement. Georges-Louis Bouchez demande aussi aux députés de cesser d’attaquer les ministres et d’en finir avec la politique de la petite phrase.

Sinon, sur le fond de l’affaire, pas de reconnaissance d’une responsabilité partagée, pas de mea culpa, rien qui puisse laisser penser aux partenaires de gouvernement qu’on puisse sortir de la crise. Pour rappel Hadja Lahbib doit s’exprimer lundi en commission. Si elle ne fait pas un geste en direction de ses partenaires, on se dirige vers l’inconnu.

Le pari

Derrière Hadja Lahbib, c’est Georges-Louis Bouchez qui est au cœur de cette crise. Après la sortie de la N-VA qui dénonçait la présence à Bruxelles de dignitaires iraniens, le président du MR s’engouffre dans la brèche et joue l’offensive envers Bruxelles où son parti est dans l’opposition. Il sent le bon coup politique. Hadja Lahbib, le suit, et la voilà rattrapée par ce coup. Toute cette affaire est à la base une décision d’opportunité du président du MR : mettre le gouvernement de la Région bruxelloise en difficulté. Un choix couronné de succès puisqu’il a conduit à la démission de Pascal Smet.

Mais les coups politiques de Georges-Louis Bouchez tiennent plus du poker que des échecs. La profondeur stratégique manque, ce sont des paris, très intuitifs qui peuvent rapporter gros, mais qui peuvent aussi s’avérer désastreux.

Quand il décide de tout parier sur le nucléaire dès l’année 2020, c’est loin d’être gagné. Puis vient la guerre en Ukraine, la crise du gaz, et voilà son pari qui rapporte gros. Ses adversaires politiques écologistes sont dans les lattes. Quand il joue à fond contre le master en médecine de Mons, il perd tout et est obligé de se dédire, il offre sur un plateau au PS et à Ecolo ce qu’ils voulaient.

Tapis…

Georges-Louis Bouchez a donc parié gros sur ce dossier des visas iraniens. Est-ce qu’il peut encore remporter la partie ? Je ne crois pas. Le moins pire qui puisse lui arriver c’est qu’Hadja Lahbib lâche un mea culpa lundi, ne s’effondre pas devant le Parlement et qu’on passe à autre chose. Ce ne sera pas simple, tous les députés savent que derrière Hadja Lahbib, il y a Georges-Louis Bouchez et ça change tout.

Car pour bien comprendre ce qui relie le Georges-Louis Bouchez de Mons au Georges-Louis Bouchez de Téhéran, c’est que c’est toujours ce même Georges-Louis Bouchez qui renverse l’échiquier de la politique pour jouer au poker. Un poker dont il prétend fixer les règles comme il veut. Quand c’est Sarah Schlitz, le mensonge devant le Parlement vaut une démission. Quand c’est Hadja Lahbib, ce n’est plus le cas.

Mais au fond, mea culpa ou pas, démission ou pas, sans doute le président du MR a-t-il déjà perdu l’essentiel dans cette affaire. La polémique qu’il a déclenchée malgré lui autour d’Hadja Lahbib, a fait oublier toute la séquence de la libération d’Olivier Vandecasteele. Cette éclipse de réussite, ce retour fugace du régalien, où la ministre avait pu briller, est aujourd’hui de l’histoire ancienne. Hadja Lahbib, nommée à la surprise générale, est elle-même un pari personnel de Georges-Louis Bouchez. Mais Hadja Lahbib n’a désormais plus la confiance du Parlement et si elle la retrouve ce sera au prix d’une immense perte de crédibilité. En outre, le gouvernement dont le MR attend une réforme des pensions, du travail et de la fiscalité est en état de mort cérébrale. Pour continuer à fonctionner tant bien que mal, les libéraux devront sans doute lâcher du lest dans plusieurs dossiers. Tout ça pour un pari.