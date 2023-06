Affaire Hadja Lahbib : "Il n’y a pas eu de marchandage politique" affirme le MR

Le gouvernement traverse une nouvelle crise. Cette fois, l’épreuve n’est plus d’ordre sanitaire ni économique mais bien politique. C’est la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) qui est au cœur du conflit. Il lui est reproché d’avoir permis à une délégation iranienne composée entre autres du controversé maire de Téhéran de participer au Brussels Urban Summit à la mi-juin en leur octroyant des visas.

L’invitation avait été envoyée quelques mois auparavant alors que la Belgique négociait toujours la libération de l’ex-otage Olivier Vandecasteele et l’amélioration des conditions d’autres détenus européens avec l’Iran. Pour la N-VA et le Vlaams Belang, octroyer ces visas est une faute grave et les justifications tardives de la principale concernée ainsi que du Premier ministre ne suffisent pas à rétablir la confiance. Les partis déposent alors des motions de méfiance visant à faire démissionner la ministre.

Côté francophone, la majorité PS et Ecolo-Groen appelait également Hadja Lahbib à faire un pas de côté. Ce mercredi toutefois, ces mêmes partis déclaraient qu’ils soutiendraient la motion pure et simple qui permettrait de maintenir la ministre au pouvoir. Le but ? Ne pas faire tomber le gouvernement. Ce revirement de situation est-il le fruit d’un "marchandage politique" ?

Pour la chercheuse au CRISP Caroline Sägesser ce n’est pas impossible. "Le calendrier me turlupine", affirme la chercheuse. "J’aurais compris si le PS et Ecolo avaient dit lundi soir après l’audition de la ministre en Commission qu’ils n’étaient pas satisfaits mais qu’ils n’iraient pas jusqu’à voter le vote de méfiance pour garantir la stabilité du gouvernement. Là, il y a eu 24h de délais. On peut se dire qu’ils y ont sérieusement réfléchi, mais on peut aussi se dire qu’il y a peut-être eu des discussions au sein de la majorité Vivaldienne au cours desquelles ils ont assuré soutenir la ministre si le MR lâchait du leste sur tel ou tel dossier. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, mais ce n’est pas exclu."