"Affaire for Life" : offrez un objet au profit de Viva for Life

Le samedi 29 octobre, venez à la rencontre de vos acheteurs préférés de l'émission "Affaire conclue" dans la Galerie Anspach à Bruxelles pour une séance de dédicaces exclusive et assistez à une session d’achats/ventes comme à la télé !

Jusqu'au 15 octobre, proposez vos objets à la vente via l’adresse affaireforlife@gmail.com. Peut-être serez-vous sélectionné(e) pour rencontrer les acheteurs en personne et défendre au mieux la vente de votre objet au profit de Viva for Life.

Le montant de la vente sera intégralement reversé à Viva for Life.

Huit acheteurs de l'émission incontournable "Affaire conclue", diffusée tous les jours sur La Une, seront exceptionnellement présents dans la Galerie Anspach à Bruxelles pour la session d'achats/ventes de vos objets ainsi que ceux de la ville de Bruxelles, généreusement offerts au profit de Viva for Life.

Seuls les 15 objets susceptibles de générer les plus gros dons à l’opération de solidarité seront retenus et proposés à la vente. Les propriétaires doivent accepter de se séparer à titre gracieux au profit de Viva for Life.

Seront présents à la vente : Caroline Margeridon, Stéphane Vanhandenhoven, Aurore Morisse, Bernard Dumeige, Alexandra Morel, Glorian Kabongo, François-Xavier Renou, François Cases Bardina, Gérald Watelet (animateur) et Jérôme Duvillard (commissaire-priseur) et le tandem de commissaires-priseurs Alexandra Chaillou Weidmann & Jérôme Duvillard.

Merci de votre générosité qui permettra de faire une magnifique "Affaire for Life".