"Affaire for Life" : les acheteurs d’Affaire conclue de retour à Bruxelles pour Viva for Life

Après avoir récolté la somme de 24.000 euros au profit de Viva for Life en 2022, les acheteurs belges et français de l’émission phare Affaire conclue sont de retour en Belgique pour faire monter la cagnotte de l’opération de solidarité de la RTBF !

La deuxième édition d’Affaire for Life vous donne rendez-vous à Bruxelles le samedi 2 décembre 2023.

Un moment d’échange et une séance de dédicaces avec vos acheteurs préférés sont au programme, et seront suivis d’une session de vente aux enchères d’objets afin de récolter un maximum d’argent pour Viva for Life.

Comme l’année passée, nous sommes donc à la recherche d’objets rares, vintage ou de collection qui seront offerts par de généreux donateurs dans le but de titiller nos acheteurs et récolter une jolie somme pour la bonne cause.

Pour vous inscrire, envoyez un mail à cette adresse, avec une photo et une description de l’objet :