Affaire Flactif : une famille entière assassinée par jalousie

Le 12 avril 2003, en Haute-Savoie, Xavier Flactif, sa femme et ses trois enfants disparaissent mystérieusement de leur chalet. Au cours de l’enquête, il apparaît que le père de famille était très peu apprécié dans la région. Après avoir envisagé plus d’une centaine de suspects, la gendarmerie parviendra néanmoins à lever le voile sur cette sombre affaire. Une enquête à découvrir aux côtés d’Ophélie Fontana ce mercredi 19 juillet sur La Une dans "Crimes et indices".

Originaires du Pas-de Calais, Xavier Flactif et Graziella Ortolano forment un couple à qui tout semble réussir. À la tête d’une société immobilière florissante, ils habitent avec leurs trois enfants un chalet situé à Grand-Bornand, en Haute-Savoie. Le 12 avril 2003, Mario, le fils de Graziella, alors âgé de 14 ans, s’apprête d’ailleurs à les y rejoindre pour passer quelques jours de vacances en leur compagnie, mais trouve portes closes une fois sur place. Voyant que le 4x4 de son beau-père n’est pas devant la maison, l’adolescent croit tout d’abord à un contretemps, et remonte jusqu’au village retrouver quelques amis. La nuit venue, il est hébergé par une amie de sa mère, mais s’inquiète de ne pas voir sa famille rentrer pour l’accueillir. Le lendemain, il appelle donc sa grand-mère, qui prévient aussitôt la gendarmerie de la disparition du couple et de leurs trois enfants.

Premières recherches infructueuses

Étant donné que la Toyota de Xavier a disparu, la première hypothèse envisagée par les forces de l’ordre est celle d’un accident de la route. Dès lors, les gendarmes parcourent toutes les routes du secteur à la recherche du véhicule, en vain.

Au bout de plusieurs jours de recherches, celui-ci sera finalement retrouvé sur un parking situé à proximité de l’aéroport de Genève. De là, émerge une autre théorie, selon laquelle le couple aurait fui la France pour échapper à des difficultés financières.

Une piste corroborée par les habitants de la région, qui s’entendent pour décrire Flactif comme un escroc et un mauvais payeur. En parallèle, la gendarmerie se renseigne alors sur les finances du couple et leur découvre de nombreuses dettes. Mais les proches de victimes refusent d’y croire : de leur point de vue, il est clair que Graziella n’aurait jamais abandonné son fils Mario de la sorte.

Le chalet des Flactif, pièce à conviction n°1 des enquêteurs

Alors que l’enquête est au point mort, un nouvel élément permet de relancer les investigations le 18 avril 2003, quand l’un des enquêteurs remarque que les ordinateurs et cassettes vidéo ont disparu du chalet des Flactif depuis sa première visite sur les lieux. Après avoir passé la scène de crime au peigne fin, les gendarmes prélèvent alors plusieurs échantillons de sang dans les rainures du parquet. Après analyses, ceux-ci s’avéreront correspondre à l’ADN des cinq membres de la famille disparus, ainsi qu’à celui d’une tierce personne – vraisemblablement l’auteur du crime.

Si tout le monde a désormais la certitude qu’il s’agit d’un meurtre, l’identité du meurtrier reste toutefois inconnue. Et le mystère est d’autant plus difficile à résoudre que Xavier Flactif avait de nombreux ennemis à Grand-Bornand. Au total, 150 suspects potentiels seront convoqués à la gendarmerie, où ils seront soumis à un prélèvement ADN.

Des preuves parlantes

Finalement, l’ADN retrouvé dans le chalet s’avère être celui de David Hoyat, un mécanicien auquel Xavier Flactif avait successivement loué plusieurs chalets.

Persuadés qu’il n’a pas agi seul, les gendarmes le placent sur écoute et découvrent que sa compagne Alexandra Lefèvre est elle aussi impliquée, et qu’ils avaient mis sur pied le meurtre de la famille Flactif avec la complicité d’un couple d’amis, Stéphane et Isabelle Haremza.

Placé en garde-à-vue, le quatuor doit alors se soumettre à des interrogatoires, et moins d’une heure après avoir été interpelé, David Hoyat passe aux aveux. Jaloux de la réussite financière de Xavier, il explique qu’il comptait l’éliminer lui ainsi que sa femme et ses enfants pour emménager dans leur chalet.

La vérité enfin dévoilée au grand jour

Lors de son audition, David Hoyat raconte être arrivé sur les lieux du crime aux alentours de 17h30, alors que les enfants étaient seuls à la maison. Il tue les deux premiers dans la cuisine, tandis que le troisième s’enfuit à l’étage. Après l’avoir rattrapé, il le frappe ensuite à l’aide d’une bûche en bois, puis redescend attendre le retour des parents.

Graziella Ortolano arrive une vingtaine de minutes plus tard. Caché derrière une porte, le mécanicien l’abat aussitôt d’un coup de feu. Son mari, en revanche, parvient dans un premier temps à lui échapper et le pousse contre une table en verre avant d’être lui aussi assassiné.

Blessé, Davi Hoyat verse quelques gouttes de sang sur le plancher – celles-là mêmes qui lui vaudront d’être démasqué quelques mois plus tard – puis commence à nettoyer le chalet.

Ceci fait, il transporte les corps à bord de la Toyota de Xavier Flactif, roule jusqu’au bois de Thônes, où il brûle les corps de ses cinq victimes, puis gare le véhicule non loin de l’aéroport de Genève, pour faire croire à une fuite.

David Hoyat et ses complices jugés à la cour d’assises

Par la suite, David Hoyat reviendra à de nombreuses reprises sur cette version des faits. Lors de son procès, il affirmera n’avoir commis aucun des crimes dont on l’accuse, et avoir été pris en otage par un membre de la mafia, qui l’aurait forcé à abattre toute la famille Flactif. Un scénario que ne corroborent ni les déclarations de ses comparses, ni les analyses scientifiques, pourtant c’est celui-ci que défendra bec et ongles David Hoyat lors de son procès.

Reconnu coupable par les jurés, il sera en définitive condamné à la réclusion à perpétuité avec 22 ans de peine de sûreté. Face à ses nombreux mensonges, les preuves recueillies par la gendarmerie auront donc fini par avoir le dernier mot.

Une enquête à découvrir ce mercredi 19 juillet à 20h15 dans "Crimes et indices", et sur Auvio pendant les 7 jours suivants.