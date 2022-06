Affaire Epstein : la justice américaine réclame 30 ans de prison contre Ghislaine Maxwell

Née et élevée dans un milieu hyper privilégié au Royaume-Uni, ancienne figure de la jet-set internationale en France et aux Etats-Unis, Ghislaine Maxwell avait dit via ses avocats avoir "eu une enfance difficile, traumatisante, avec un père autoritaire, narcissique et exigeant".

Elle aurait été ainsi "rendue vulnérable face à Epstein, qu'elle a rencontré juste après la mort de son père, la plus grave erreur de sa vie".

Coupable de trafic sexuel de mineurs

Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable le 29 décembre de cinq des six chefs d'accusation qui pesaient sur elle, dont le plus grave de trafic sexuel de mineures pour le compte d'Epstein.

Ghislaine Mawxell et Jeffrey Epstein formèrent un couple et furent ensuite collaborateurs et complices pendant 30 ans.

Le financier multimillionnaire, aux puissants réseaux économiques et politiques aux Etats-Unis et à l'étranger, était lui-même accusé de viols de jeunes filles mais son suicide a éteint l'action publique à son encontre.

Arrêtée dans le nord-est des Etats-Unis à l'été 2020, un an après la mort d'Epstein, Maxwell est incarcérée à New York.