Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell fait appel de sa condamnation pour trafic de mineures

Les avocats de la Britannique de 61 ans ont fait appel de sa condamnation, assurant qu'elle n'avait pas bénéficié d'un procès équitable et que la justice américaine en avait un bouc-émissaire faute d'avoir pu juger Jeffrey Epstein, selon des documents légaux déposés mardi soir et révélés par plusieurs médias américains. "Le gouvernement a poursuivi Mme Maxwell (...) pour répondre à l'indignation publique provoquée par un accord impopulaire d'exonération des poursuites et la mort du principal responsable des crimes", écrit un des avocats de la défense, Arthur Aidala, dans un communiqué cité par ABC News. Selon ses avocats, Ghislaine Maxwell aurait dû bénéficier d'un accord conclu en 2007 par les procureurs fédéraux de Floride et Jeffrey Epstein garantissant l'absence de poursuites pour ses éventuels complices, et a par ailleurs été condamnée pour des faits prescrits.