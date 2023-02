Affaire Duferco : Serge Kubla reconnu coupable et condamné à deux ans de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu son jugement, ce jeudi, dans l’affaire " Duferco-Kubla ", pour laquelle l’ancien ministre wallon et ancien bourgmestre de Waterloo, Serge Kubla, le groupe sidérurgique Duferco, son président et son directeur ont comparu pour des faits de corruption présumée au Congo, entre 2010 et 2012.

L’ancien ministre a été reconnu coupable et condamné par le tribunal à 2 ans de prison avec sursis, 60.000 euros d'amende et 600.000 euros de confiscation pour corruption de mandataires politiques et de mandataires de sociétés congolais ainsi que pour blanchiment d'argent. Concernant la société Duferco et deux de ses dirigeants, le tribunal a déclaré certaines préventions prescrites et les a acquittés pour les autres.