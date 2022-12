Affaire Duferco : Serge Kubla doit s’expliquer au tribunal, aux côtés de deux dirigeants de l'aciériste pour lesquels il a travaillé

Si l’enquête mettant en cause Serge Kubla et Duferco émerge médiatiquement avec l’arrestation de Serge Kubla en février 2015, elle a en réalité commencé plus tôt. Durant l’été 2014, la famille et les proches de Stéphane Dewitte, l’ancien comptable de Duferco, viennent signaler sa disparition au Congo. Il n’a plus donné signe de vie depuis plusieurs semaines.

Pas de feu vert pour enquêter au Congo

Un mois après ce signalement, l’ambassade de Belgique informe le parquet fédéral que Stéphane Dewitte a très probablement été assassiné. Une enquête est ouverte au parquet fédéral mais elle s’enlise rapidement, les enquêteurs n’obtenant pas de feu vert pour enquêter au Congo.

Cette enquête va entraîner coté belge la découverte de remises d’argent en cash à des personnalités congolaises. Remises d’argent où il apparaît que Serge Kubla a été l’associé du comptable Stéphane Dewitte dans plusieurs transactions liées à la société Duferco.

Le volet disparition à l’origine de l’enquête pour corruption

Ce nouveau volet sera disjoint du volet disparition et donnera lieu à l’ouverture de la procédure pour corruption et blanchiment qui est jugée à Bruxelles. Sans qu’à ce stade, on sache si ces deux dossiers sont liés, un volet sentimental étant évoqué aussi comme possible mobile de la disparition du comptable.