Affaire du greffier : la Justice a mené des perquisitions au Parlement wallon ce jeudi

En fin d’après-midi, le Parquet de Namur et la Police judiciaire fédérale ont envoyé un communiqué commun. On y confirme que la juge d’instruction et les membres de la Police Judiciaire Fédérale de Namur, assistés de collègues des Polices judiciaires fédérales de Bruxelles et de Liège, ainsi que de représentants d’autres entités de la DGJ (Direction générale de la Police Judiciaire) dont l’Office Central de Répression de la Corruption (OCRC) et la Federal Computer Unit (fCCU, en charge de la lutte contre la criminalité informatique), ainsi que de membres du corps d’intervention de la DCA de Namur, ont procédé à une petite vingtaine de perquisitions dont une dans le sud de la France. "Plusieurs perquisitions ont eu lieu en divers endroits de la région wallonne et à Bruxelles", explique-t-on dans ce communiqué.

Plus de 120 policiers ont été engagés dans cette opération. "Le greffe du Parlement wallon, situé square Arthur Masson à Namur, a reçu la visite d’une cinquantaine d’enquêteurs", stipule le communiqué.

En fin d’après-midi, le Parquet et la Police précisaient que les perquisitions étaient toujours en cours, et que du matériel informatique ainsi que des dossiers avaient déjà été emportés. "L’examen des pièces saisies afin d’établir d’éventuelles irrégularités, prendra plusieurs jours voire plusieurs semaines", précise le communiqué. "Il est également procédé à l’audition de divers intervenants, notamment à titre de témoins", est-il ajouté.