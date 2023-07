Affaire du greffier du Parlement wallon : la suspension de Frédéric Janssens sera-t-elle prolongée ce vendredi ?

Juste avant son audition par les membres du bureau du Parlement wallon, Frédéric Janssens semble plutôt sûr de lui : "Le bureau m’a adressé 29 griefs pour lesquelles il demande des explications et je viens très naturellement, comme je l’ai fait pendant 13 ans dans l’exercice de ma fonction, expliquer les actes de gestion que j’ai posés, répondre aux éventuelles questions du bureau. Je dois dire que je suis très serein".

À la question, "Vous n’avez rien à vous reprocher ?", il répond simplement : "C’est le bureau qui en décidera mais moi, je suis serein. J’ai eu l’occasion de préparer soigneusement l’ensemble de mes réponses et je pense que je n’ai rien à me reprocher". Frédéric Janssens plaide non coupable. Lorsque la question sur les plaintes pour harcèlement lui est posée, le greffier botte en touche : "On verra. Je dois y aller maintenant", répète-t-il en s’éloignant du lieu d’interview.