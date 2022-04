Affaire du doigt perdu dans le procès Johnny Depp/Amber Heard : le grand déballage continue

Le défilé de témoins

Amber Heard a notamment fait appeler à la barre son ex Elon Musk et son ami James Franco. Et puis son avocate a évoqué la consommation de drogue et d’alcool de Depp qui l’ont transformé "en monstre" et l’ont fait "agresser verbalement, psychologiquement, physiquement et sexuellement" Amber Heard. Elle est ensuite revenue sur la “nuit d’horreur” vécue par sa cliente, faisant état de violences : "Il l’a poussée contre le bar”, lui a jeté des bouteilles au visage. Il l’a traînée sur le sol, sur les bouteilles cassées. Il l’a frappée. Il l’a frappée. Il lui a dit qu’il allait la tuer, qu’il la détestait. Il l’a battue. Et puis il l’a pénétrée avec une bouteille".

Johnny Depp a de son côté été défendu par sa grande sœur, Christi Dembrowski. Et puis il y eu aussi Isaac Baruch, ami de Depp depuis le début des années 80 et qui vivait dans le même immeuble que le couple, aux frais du prince. Le témoin est catégorique : alors que Johnny affirmait qu’Amber avait mis en scène ses blessures au visage sur des photos devenues virales au moment de leur divorce en 2016, lui l’a vue avec et sans maquillage et n’a jamais vu aucune trace de coup : "Pas une coupure, un bleu, un gonflement, une rougeur. C’est simplement son visage". Et d’appuyer ce que les avocats de l’acteur veulent démontrer : "Tellement de gens ont été affectés par ce mensonge qu’elle a commencé… Pour Johnny, sa famille a été complètement déstabilisée par tout ce truc et ce n’est pas juste. Ce qu’elle a fait n’est pas juste, ni ce qui est arrivé à toutes les personnes que ça a affecté, c’est dingue".

L’ancienne conseillère conjugale du couple a, elle, expliqué leur relation toxique. Quant à l’ancienne infirmière personnelle de l’acteur, Debbie Lloyd, elle a témoigné des nombreuses disputes auxquelles elle a assisté, accusant la comédienne de provoquer Johnny régulièrement.