Affaire du Cristal Park : le PTB dépose plainte

Quadrature 7 est la société de Michael Schmetz, investisseur dans le projet d’éco-village mené par Pierre Grivegnée en Ombrie. Schmetz, via Quadrature 7, est également administrateur d’Immoval depuis le 21 novembre 2019.

Une mission "sans effet"

Une source proche du dossier - source qui souhaite rester anonyme - explique : "Monsieur Schmetz, qui partage la même passion pour les courses automobiles que Pierre Grivegnée, est venu à deux ou trois réunions au Val Saint-Lambert comme consultant. Il a surtout brassé du vent, puis on ne l’a plus jamais vu en réunion. Cette intégration du programme “loisirs” au village commercial, si c’était une mission, n’a jamais eu aucun effet. La facture que vous me montrez est à mes yeux une facture qui m’étonne tant au niveau de son montant que de sa teneur." Ce n’est pas la seule facture de Quadrature 7 qui apparaît dans l’épais dossier reçu par Le Vif et la RTBF. Entre septembre 2013 et février 2014, cinq autres factures totalisant 34.865 euros ont été payées par Immoval à Quadrature 7. Mais d’autres factures ont également été émises en 2018.

Nous avons appelé Michaël Schmetz qui nous explique avoir travaillé au projet "plusieurs années sur la base de conventions" (en 2014-2015, 2017-2019 et 2021) et qui nous certifie que ses prestations étaient réelles. La facture apportée par le PTB est liée à l'éco-park adventure ajoute-t-il, "la seule partie du projet pour laquelle il y a un permis, permis attaqué au Conseil d'Etat, ce qui explique que rien n'ait été mis en oeuvre". Michaël Schmetz se réjouit nous dit-il qu'une enquête judiciaire fasse la vérité sur l'affaire Cristal Park et puisse séparer le bon grain de l'ivraie, ce qui, semble-t-il penser, lui sera favorable. Michaël Schmetz précise aussi que "Pierre Grivegnée n'a pas investi son propre argent en Italie. C'est un consortium belgo-italien qui a investi trois millions septante-trois mille euros. Pierre Grivegnée sera rémunéré à la réussite". Michaël Schmetz fait partie des investisseurs qui ont été réunis par Pierre Grivegnée.

La plainte du PTB vise quatre personnes

"Nous avons différents délits ou infractions graves" reprend Damien Robert. "Nous déposons plainte contre Pierre Grivegnée pour faux, usage de faux et détournement de fonds publics, contre Alain Mathot pour détournement de la loi sur les marchés publics et contre Jean-Luc Pluymers pour la même raison.

Nous déposons plainte aussi contre madame Depaye qui s’est occupée d’un projet privé de Pierre Grivegnée en Italie, alors qu’elle dirige un service de la Ville qui s’appelle Eriges. Et contre X parce que la partie du dossier que nous avons analysée n’est encore que le sommet de l’iceberg. Et avec la plainte, nous espérons que la justice va pouvoir faire la vérité sur l’ensemble et identifier toutes les personnes qui ont des responsabilités dans ces infractions."

La semaine dernière, Ecolo demandait que les pouvoirs publics impliqués dans ce dossier Cristal Park se portent partie civile. La Ville de Seraing a ensuite annoncé qu’elle déposerait plainte si, après enquête interne, "les faux étaient confirmés".