Affaire du Cristal Park : déjà 240.000 euros de frais judiciaires pour la Ville de Seraing, selon le PTB

240.000 euros. C’est la somme que la Ville de Seraing a dépensée en frais de justice dans l’affaire du Cristal Park. En tout cas selon le PTB, qui a demandé et explique avoir obtenu ces comptes de la Ville. La somme semble énorme au conseiller Damien Robert, qui estime aussi qu’elle est la conséquence des mauvaises décisions prises par la majorité sérésienne depuis vingt ans dans le dossier du Cristal Park.

Damien Robert nous rapporte avoir "découvert, dans le cadre du dossier Cristal Park, qu’il y a eu 240.000 euros de frais judiciaires, dont 140.000 uniquement pour le bureau d’avocats qui a été désigné par la Ville. Ils [les membres du collège communal ndlr] prétendent qu’ils vont essayer de tout faire pour éviter de perdre le maximum d’argent dans le cadre du dossier Cristal Park. Et voilà qu’ils paient des avocats aux frais du contribuable. 240.000 euros, c’est énorme évidemment, alors qu’il y a dans notre ville des gens qui n’en ont même pas 1000 et qui n’arrivent pas à terminer leurs fins de mois ! C’est complètement indécent !

Dans ce dossier, le collège n’arrête pas de nous dire on va essayer de limiter et d’éviter que des pots se cassent à nouveau et de rallonger encore des centaines voire des millions d’euros et tout ce qu’ils trouvent à faire, c’est de payer des avocats pour des sommes pareilles !"

Le conseiller PTB demande aussi à la Ville de Seraing de se montrer plus transparente et de dire publiquement qui perdra quoi et qui récupérera ses billes dans l’affaire du Cristal Park.

Nous avons contacté la bourgmestre de Seraing Déborah Géradon qui nous annonce une réponse lundi prochain au conseil communal.