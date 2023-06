Affaire des visas : une ministre entre supplice et solitude

L’image en disait long sur la position désormais d’Hadja Lahbib au sein du gouvernement fédéral. Ce jeudi à la Chambre, pratiquement tous les partis souhaitaient interroger l’exécutif sur les derniers développements de l’affaire des " visas aux Iraniens ". Sont concernés : le Premier ministre et sa ministre des Affaires étrangères. Chaque fois que plusieurs ministres sont interrogés sur un même thème, ils répondent ensemble. Pas cette fois. Alexander Croo et Hadja Lahbib ont répondu chacun de leur côté, à plus de trente minutes d’intervalle, le Premier interrogé uniquement par des députés flamands de l’opposition et la ministre uniquement par des députés francophones de l’opposition ET de la majorité. Cela en disait long sur l’état de la question et l’isolement d’Hadja Lahbib.

Enfermée dans des contradictions

Pire, le Premier ministre libéral a véritablement donné l’impression de ne plus vouloir se voir associé à cette affaire, se limitant dans ses réponses à renvoyer aux futures explications de sa ministre, qui dès lors est apparue bien seule, crispée, tendue pour répondre aux nouvelles attaques, relevant à nouveau des distorsions entre ses propos des deux dernières semaines.

À nouveau étrillée, par ses alliés (sic) de coalition, PS et ECOLO, la ministre échappe à la démission. Ces mêmes alliés, à qui une chute de gouvernement fait peur, ont effectivement voté en fin d’après-midi la confiance.

Pour le MR, l’essentiel est sauf (pour l’instant) : Hadja Lahbib, putatif atout électoral, reste en place. Mais dans quel état ! ?

Supplice chinois

Certes, le MR sauve sa stratégie électorale sur la région bruxelloise mais il risque de devoir traîner cette affaire jusqu’au scrutin du 9 juin 2024. En démissionnant, Pascal Smet a en quelque sorte expié pour les autorités bruxelloises, hôtes de cette encombrante délégation iranienne. La focale reste fixée sur la seule ministre. Mercredi prochain, la ministre sera une nouvelle fois interrogée en commission de la Chambre sur les développements de cette affaire.

Cela risque de revenir régulièrement, semaine après semaine, comme un goutte-à-goutte inlassable. Une pression lancinante.

Toutefois, les vacances parlementaires approchent, l’été apportant l’apaisement politique nécessaire. Ce ne sera véritablement qu’à la rentrée que l’on saura si ce dossier est clos, même si les adversaires du MR tenteront de le remettre à l’agenda.

@PhWalkowiak