Affaire des visas : les réponses de la Pologne sont encore trop évasives pour la Commission européenne

Le ministère des Affaires étrangères polonais se trouve depuis plusieurs semaines dans la tourmente après des révélations sur l’octroi de visas polonais à des ressortissants étrangers facilité par des dessous-de-table. Plusieurs personnes ont été inculpées.

Ce système aurait bénéficié à des ressortissants du Moyen-Orient et d’Afrique après avoir été mis en place dans les pays concernés entre les consulats polonais et des sociétés extérieures. Des centaines de milliers de personnes originaires de pays d’Afrique et du Moyen-Orient auraient versé des milliers d’euros de pots-de-vin ces dernières années pour obtenir des visas de travail donnant accès à l’Union européenne, selon les médias polonais.

Un vice-ministre des Affaires étrangères, Piotr Wawrzyk, qui serait selon les médias au cœur de cette affaire, a été démis de son poste fin août. Selon le portail d’information Onet.pl, il a été congédié pour avoir "aidé à créer une filière illégale de passage clandestin d’immigrants d’Asie et d’Afrique à travers l’Europe vers les États-Unis".

La Commission européenne a reçu une lettre des autorités polonaises répondant aux questions qu’elle avait soulevées dans l’affaire des visas qui secoue le pays. Ces réponses sont toutefois insuffisantes et la Commission demande à Varsovie de lui fournir des informations supplémentaires.

Varsovie affirme que seuls 200 visas suspects sont concernés et accuse l’opposition d’avoir monté l’affaire en épingle à l’approche des élections législatives du 15 octobre. La Commission européenne a demandé des explications au gouvernement polonais.

Une porte-parole a déclaré cette semaine que ces allégations étaient "très troublantes" et qu’elles soulevaient des questions quant au respect du droit européen par la Pologne.

Le gouvernement allemand a également exprimé son inquiétude, notamment quant à la possibilité pour les personnes concernées de continuer à voyager avec leur visa vers l’Allemagne et d’autres pays de l’espace Schengen, où la libre circulation des personnes est garantie.

Varsovie a répondu mais sa réponse n’est pas complète, a indiqué vendredi la Commission dans son briefing quotidien. On ne sait toujours pas combien de visas ont été délivrés frauduleusement, quels types de visas sont concernés et quels sont exactement les consulats polonais impliqués, a précisé une porte-parole. La Pologne a désormais jusqu’au 3 octobre pour fournir une réponse complète à la Commission.