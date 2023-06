Affaire des visas iraniens : quelle est la chronologie des événements ?

Ce lundi 26 juin, Hadja Lahbib (MR), la ministre des Affaires étrangères, se présente une nouvelle fois devant les députés de la Commission Relations extérieures de la Chambre. Elle doit y répondre aux questions des députés et apporter des précisions sur l’enchaînement des événements qui ont mené à la délivrance de visas pour la délégation iranienne invitée au Brussels Urban Summit du 12 au 15 juin.

Les explications que la ministre Lahbib, accompagnée du Premier ministre, a données mercredi dernier, le 21 juin n’ont pas convaincu tant les députés de l’opposition que les députés des groupes socialistes et écologistes de la majorité.

Depuis l’éclatement de cette affaire, il y a une quinzaine de jours, beaucoup de choses ont été dites ou publiées. La ministre des Affaires étrangères a donné des informations lors de sa première intervention en plénière à la chambre, mais aussi quelques jours plus tard devant la commission Relations extérieures. Des échanges d’e-mails ont aussi été diffusés dans la presse, donnant une idée plus précise de la ligne du temps qui s’est écoulé entre le moment où la délégation iranienne a été invitée, la délivrance des visas et le séjour de la délégation iranienne à Bruxelles.