Affaire des visas iraniens : ambiance glaciale à la chambre, seuls les libéraux soutiennent encore la ministre Lahbib

Hier soir, un conseil des ministres restreint s’est tenu pour évoquer le cas de la ministre Hadja Lahbib, dont les explications mercredi en commissions des Relations extérieures, n’ont pas convaincu les députés, y compris de certains partis de la majorité, Ecolo, Groen, PS et Vooruit. L’ambiance y était, selon les sources RTBF, "glaciale". La majorité cherche toujours une solution pour faire retomber la pression.

Ce mercredi, avant la séance plénière, les différents groupes politiques de la Chambre ont tenu des réunions.

Du côté du MR, on campe toujours sur ses positions. La ministre des Affaires étrangères, MR elle aussi, n’a pas commis d’erreurs. Elle garde tout le soutien de son parti. Tout au plus, a-t-on appris du côté du groupe MR, "une forme d’introspection" pourrait être envisagée pour calmer le jeu.

Dans la majorité, du côté des groupes socialistes et écologistes, on campe aussi sur ses positions. Ici, on n’est toujours pas convaincu par la prestation de la ministre, mercredi, en commission. ll y a, estime-t-on, encore beaucoup trop de questions sans réponses.

Pas question donc pour les socialistes et les écologistes de se rallier à la motion simple déposée par les Libéraux pour soutenir la ministre des Affaires étrangères.

Socialistes et écologistes attendent de la ministre un geste fort. Pas sûr d’ailleurs que des excuses suffisent, comme l’explique le chef de groupe PS, Ahmed Laaouej. "Présenter des excuses, elle aurait pu le faire il y a une semaine. Elle aurait pu le faire hier. On n’a strictement rien vu", répond Ahmed Laaouej. "C’est un peu tardif pour présenter des excuses, surtout qu’on voit aujourd’hui les atteintes aux Droits humains. On a laissé rentrer, du fait des visas qui ont été octroyés par la ministre des Affaires étrangères, des tortionnaires, des barbouzes en Belgique qui ont filmé des opposants, des militants des Droits de l’homme, dont les familles sont aujourd’hui menacées en Iran", poursuit le député socialiste.

On se dirige donc vraisemblablement vers une nouvelle semaine où la ministre des Affaires étrangères restera sous pression. Sauf si d’ici là une autre solution était trouvée, sous la forme d’un geste fort comme des excuses ou un pas de côté.

En coulisse, il se dit aussi que les négociations ont commencé au sein des partis de la majorité pour lier le sort de la ministre des Affaires étrangères à d’autres points en suspens, comme des points de la réforme fiscale.