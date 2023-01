Affaire des tueurs du Brabant : l’ancien gendarme belge, Robert Beijer, est arrêté en Thaïlande

Des perquisitions sont pour l’instant en cours en Thaïlande, dans le cadre du dossier des tueurs du Brabant. Elles ont lieu à Pattaya, au domicile de l’ancien gendarme belge Robert Beijer. Des enquêteurs, la juge d’instruction et un magistrat fédéral sont sur place. Ils cherchent des éléments pouvant relier Robert Beijer aux tueurs. L’ancien gendarme a été arrêté par les autorités thaïlandaises mais pas dans le cadre de l’affaire du Brabant. Il est arrêté parce qu’il est en situation irrégulière, il n’a pas les papiers pour séjourner en Thaïlande.

"Une commission rogatoire internationale belge est en Thaïlande depuis une semaine, explique Eric Van Duyse, responsable de la communication pour le parquet fédéral. Elle est composée notamment d’un magistrat fédéral, du juge d’instruction et de plusieurs enquêteurs. L’idée est de perquisitionner le domicile de Mr Robert Beijer […] afin de trouver d’éventuels liens avec le dossier des tueurs du Brabant. Il n’y a pas encore de résultats. Et lors de la perquisition, les autorités se sont rendues compte que Mr Beijer était en situation illégale en territoire thaïlandais et il a donc été arrêté par les autorités thaïlandaises."