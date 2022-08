Affaire des masques Avrox : le patron de la société a comparu devant la chambre du conseil

La première s’était vue attribuer une livraison de 15 millions de masques, tandis que la seconde en fournirait trois millions.

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête sur cet achat à Avrox en juin, après que plusieurs entreprises ont fait valoir qu’elles s’estimaient injustement exclues de l’appel d’offres. Des questions se posaient par ailleurs sur la société et son expérience.

En mai 2021, dans le cadre de cette enquête judiciaire pour préventions de faux, usage de faux, escroquerie, blanchiment d’argent et entrave à la liberté des enchères et soumissions, des perquisitions ont été effectuées dans plusieurs pays européens, et deux personnes ont été privées de liberté. L’une d’elles était Laurent Hericord, le patron d’Avrox.