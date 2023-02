Affaire de corruption au Parlement européen : Marc Tarabella viendra bien voter sa propre levée d’immunité à 11 heures

C’est ce jeudi que l’immunité parlementaire des eurodéputés Marc Tarabella et Andréa Cozzolino devrait être levée. Le vote est prévu en séance plénière du Parlement européen. Les deux parlementaires européens sont suspectés d’être impliqués dans l’affaire de corruption avec le Qatar et le Maroc. Les deux élus nient les faits.

Marc Tarabella viendra bien voter sa propre levée d’immunité à 11 heures au parlement européen. C’est ce que la RTBF apprend de bonne source. L’eurodéputé socialiste belge s’en doute, il devra affronter les questions de centaines de journalistes qui ont fait le déplacement à Bruxelles. Quelle sera son attitude au moment décisif ? Va-t-il voter en faveur de la levée de sa propre immunité, s’abstenir ou voter contre ? Tous les scénarios restent ouverts.

Des actes de corruption liés à l’ingérence d’un ou plusieurs États étrangers

La demande de levée de l’immunité de Marc Tarabella remonte au 28 décembre dernier. Elle émane du procureur fédéral qui estime qu’il pourrait "être impliqué dans des actes de corruption liés à l’ingérence d’un ou plusieurs États étrangers en vue d’influencer les débats et décisions prises au sein du Parlement européen".

Dans le collimateur des enquêteurs, ses positions sur l’organisation de la coupe du monde au Qatar. L’eurodéputé belge passé d’une position où il prônait le boycott à des déclarations nettement plus favorable au royaume des Emirats. L’homme est aussi un proche de Pier Antonio Panzeri, le personnage central de ce réseau de corruption présumé.

Pier Antonio Panzeri est un ancien député européen italien. Il appartient comme Marc Tarabella et Andrea Cozzolino au groupe des socialistes et démocrates européen. Il vient d’obtenir un statut de repenti. Il s’engage ainsi à faire des aveux complets en échange d’une réduction de peine. Et justement, lors de sa première audition, Pier Antonio Panzeri a indiqué aux enquêteurs lui avoir donné plus de 100 euros en cash pour infléchir ses positions.

Depuis les révélations du scandale, Marc Tarabella nie les faits et se dit à la disposition de la justice… Ce qui devrait être le cas aujourd’hui en fin de matinée avec la levée effective de son immunité.