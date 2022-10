Affaire Cristal Park : le mandat d’arrêt de Pierre Grivegnée est confirmé pour un mois

La Chambre du Conseil de Liège a confirmé ce vendredi pour un mois le mandat d’arrêt à l’encontre de l’ex-patron du Cristal Park à Seraing. Pierre Grivegnée est incarcéré depuis ce mardi à la prison de Lantin à la demande du juge d’instruction Richard pour abus de biens sociaux. Son avocat Pierre Bottin envisage un appel ce lundi.

Pour rappel, Pierre Grivegnée est l’homme d’affaires qui était chargé de développer le Cristal Park à Seraing, ce fameux projet toujours pas abouti de reconversion du site industriel du Val Saint-Lambert. Le projet comporte des volets commercial, touristique et immobilier. Après pas loin de vingt années d’effets d’annonce, presque rien n’en est réalisé, malgré les quarante millions d’euros essentiellement publics qui y ont été consacrés.

En aveux sur les fausses factures

Pierre Grivegnée admet désormais avoir réalisé les fausses factures que Le Vif et la RTBF ont révélées en juillet dernier. Mais "il n’y a pas d’enrichissement personnel de mon client" martèle Pierre Bottin. Le but explique-t-il, était d’augmenter la part de Speci dans Valinvest.

Elément neuf : Pierre Grivegnée a avoué une fausse facture réalisée en 2019 : "il a anticipé une demande de paiement dans la rénovation de la maison Deprez. D’autres entités du projet et notamment le château nécessitaient des fonds. Il avait besoin d’argent pour éviter de ne pas payer des sommes qu’il ne pouvait pas ne pas payer. Il a anticipé une facture de l’entrepreneur. Il s’est fait payer par la banque et n’a pas payé l’entrepreneur."

Ceci pourrait permettre d’établir une unité d’intention avec les fausses factures plus anciennes publiées dans notre enquête, et de considérer qu’elles ne tombent pas sous le coup de la prescription. Ceci laisse en tout cas augurer d’une prochaine inculpation de Pierre Grivegnée pour faux et usage de faux.

- "Ce qu’il y a d’étonnant avec ceci, c’est que nous avons appelé Pierre Grivegnée avant de publier ces fausses factures. Il nous a assuré que tout était légal, qu’il n’y avait pas de fausses factures, qu’il était formel. Il change donc de version ?

- Dont acte".

"Il ne va pas bien" s’émeut Pierre Bottin. "Il est sous le choc. C’est violent. Vous arrivez libre et puis d’un coup vous n’avez plus le droit de sortir, plus le droit de téléphoner, vous êtes coupé de votre monde, de votre famille. La prison est un endroit crasseux, désagréable, bruyant, mal fréquenté, anxiogène. C’est très dur à vivre."

Il reconnaît les faits, pas l’infraction

En ce qui concerne les abus de biens sociaux, la justice reproche en particulier à Pierre Grivegnée des retraits en cash pour 507.000 euros entre 2017 et 2022 (477 00 sur le compte courant de la société Speci, 18.000 sur celui de Valinvest, 12.000 sur celui d’Immoval).

"En ce qui concerne la matérialité des faits, en relation avec l’infraction d’abus de biens sociaux, les faits ne sont pas contestés en tant que tels" commente l’avocat de Pierre Grivegnée, "mais c’est l’infraction qui est contestée. A savoir, la notion d’intention frauduleuse. Dans la mesure où ces prélèvements étaient connus de tout le monde, de tous ses partenaires, de tous ses associés, que ça a fait l’objet d’audits par le biais des comités d’audit, d’approbation au travers des comptes annuels, et donc ce n’est une surprise pour personne et je m’étonne que tout d’un coup ces prélèvements deviennent frauduleux."

" Il y a un pacte d’actionnaires qui prévoit des émoluments qui n’ont pas été réglés à cause de problèmes de trésorerie. C’était moins coûteux, fiscalement parlant, de faire des prélèvements en compte courant que de prélever des rémunérations. Il s’agissait d’avances. Il devait y avoir une régularisation, mais elle n’a jamais eu lieu parce que le projet s’est embourbé suite à l’échec des négociations avec le groupe luxembourgeois Macadam 1919, puis avec le groupe Eloy." Deux échecs que Me Bottin impute à la majorité socialiste sérésienne "qui a donné l’impression qu’elle ne soutenait plus le projet ".

Pierre Bottin ajoute que "Pierre Grivegnée entend assumer la responsabilité qui est la sienne, mais il ne souhaite pas devenir le vilain canard du Cristal Park et servir de fusible à qui que ce soit."

Réactions politiques

Le PTB se bat depuis longtemps contre le flou du projet. Le mandat d’arrêt contre Pierre Grivegnée est une petite victoire, mais le conseiller Damien Robert redoute que l’arbre Grivegnée ne cache une forêt de corruption : "nous y avons clairement contribué. Nous ne sommes pas les seuls. Mais c’est évident que le travail du PTB à Seraing a clairement participé à ce qu’une partie de la vérité éclate et à ce que la justice commence à prendre au sérieux les accusations graves que nous avons formulées, notamment à l’encontre de Pierre Grivegnée, que j’ai matérialisées dans un dépôt de plainte il y a trois mois.

Le danger, c’est que Pierre Grivegnée soit utilisé comme un épouvantail et qu’il paie finalement pour les autres. Dans le dossier Cristal Park, on est face à une véritable association de malfaiteurs où les rôles sont bien définis, les pouvoirs publics prennent les risques alors que les promoteurs immobiliers reçoivent l’argent et font ce qu’ils veulent avec, sans contrôle."