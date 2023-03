"Affaire conclue" : une vendeuse raconte à Sophie Davant venir de Montcuq

Le sujet est revenu plus sur le tapis plus tard dans l’émission, lorsque Sophie Davant a présenté la vendeuse à Harold Hessel en précisant qu’elle était originaire de Montcuq. "Lui il ne peut pas dire ça ! Ce n’est pas possible ! Il est trop bien élevé" l’a-t-elle alors taquiné.

En tout cas, une chose est sûre, c’est que cette séquence restera dans les annales de l’émission.