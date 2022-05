Affaire conclue : une montre à gousset du 19e siècle affole les enchères

Dans Affaire conclue, Sylvie, 62 ans, apporte un magnifique objet hérité de sa maman : une montre à gousset.

Cette montre en or 18 carats, créée au 19e siècle par Emile Piguet et achetée à Besançon, n’est pas française comme on aurait pu le penser, mais anglaise : elle a été fabriquée au 136, London Street. C’est donc bel et bien un modèle étranger qui a été importé en France. Sur ce type de modèle, contrairement aux modèles habituels, il n’y a pas une plaque pleine à l’avant de la montre. Celle-ci comporte une plaque ajourée avec des chiffres romains tout autour du cercle, ce qui est beaucoup plus pratique : on peut en effet directement lire l’heure, contrairement aux montres classiques.

A l’intérieur, on trouve le nom d’un horloger, Eglese & Thomas, et des poinçons du 19e siècle, époque de la reine Victoria.

A l’arrière, on découvre des armoiries avec deux lions (caractéristiques d’ une montre londonienne), une couronne comtale et la devise : " Pour nos hôtels et nos foyers ", ce qui signifie : Dieu est la patrie.