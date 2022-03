« Affaire conclue » : une affiche de « Star Wars » rend les téléspectateurs fous de rage !

Une affiche de " Star Wars " a été présentée jeudi dernier dans " Affaire conclue ". Leïla, une jeune femme de 20 ans, explique que son grand-père, qui pensait, à tort, qu’elle était fan de la saga, a cru bien faire en lui offrant cette affiche. Très vite, la commissaire-priseur explique que cette fameuse affiche est une reproduction de celle de 1977 et pas une affiche de film authentique comme on pourrait le penser. " On est sur une reproduction de quelque chose d’ancien mais qui n’est pas très ancien " affirme l’experte. Le format ne correspond pas à une affiche de cinéma car normalement, celle-ci aurait dû être beaucoup plus grande.

En salle des ventes, les acheteurs passionnés de la saga sont très enthousiastes dans un premier temps mais ils vont très vite déchanter… Ils voient rapidement que ce qu’on leur présente n’est pas une affiche originale du film. Les enchères peinent à démarrer et commencent à 20 euros. Un des acheteurs propose 60 euros pour cette affiche qui n’est qu’une simple impression. L’argent récolté devait servir à acheter une nouvelle voiture. Il ne lui aura finalement permis que de payer le trajet retour….