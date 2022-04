Affaire conclue : un vase digne d'être exposé dans un musée

En salle des ventes, tous les acheteurs sont fascinés par cet objet rarissime. Pour beaucoup, c’est la première fois qu’ils voient un vase d’Emile Gallé de ce genre. Caroline Margeridon démarre les enchères à 500€ et très vite, les prix grimpent 800€, 1000€, 1200€ , 1700€, 2000€… Quelques instants plus tard, lorsque les enchères atteignent 4500€, Caroline décide d’arrêter. Mais la bataille fait rage entre Damien Tison et Bernard Dumeige: 4600€, 4700€, 5000€. Bernard propose au vendeur de faire une affaire conclue à 5100€. Immédiatement, Damien riposte à 5150€.

Puis, Diane Chatelet en propose 5250€. Caroline qui s’était retirée revient dans la course avec une offre de 5300€. A nouveau, Bernard propose de faire une affaire conclue à 5600€, Gilbert s’avance pour conclure la vente et Damien en propose 50 de plus, soit 5650€. Les enchères repartent de plus belle : 5800€, 5850€. Bernard fait une offre qui scotche les acheteurs qui ne sont plus dans la course en proposant la somme de 6000€ ! Mais Damien ne lâche toujours rien, 6050€. Bernard en propose 6100€ et la bataille continue : 6200€, 6250€.

Damien fait une dernière enchère à 6500€. Bernard en propose 100 de plus. Damien propose une dernière offre afin d’obtenir ce magnifique objet et enchérit à 6600€. Mais Bernard est bien décidé à repartir avec cet objet et propose une ultime offre à 6650€. Damien abandonne et c’est Bernard qui " remporte " ce vase multicouche d’Emile Gallé.

Gilbert, qui détestait passer à la télévision et qui était très stressé, a passé un très bon moment : il ne s’attendait pas du tout à ce que ce superbe vase entreposé dans son grenier depuis trente ans soit vendu à une telle somme ! Il explique que l’argent récolté ira en grande partie pour ses six petits-enfants. Ce vase est l’objet le plus cher que Bernard ait acheté il a donc " battu " son record personnel !

Retrouvez tous les épisodes de l’émission "Affaire conclue" chaque semaine sur Auvio et sur La Une !