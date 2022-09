“Affaire conclue” : un Namurois vend un bronze d’Edouard Drouot à très bon prix

Emmanuel, venant de Gesves dans la région namuroise, est stressé pour sa première apparition à la télévision. Le vendeur est venu avec un bronze acheté par ses grands-parents dans les années 30. L’œuvre est signée par Edouard Drouot, un sculpteur français décédé en 1945 et formé à Paris par Mathurin Moreau. Drouot était connu pour ses créations d’inspiration mythologiques et historiques, ce qui rend l’objet d’Emmanuel plus atypique encore puisqu’il s’agit d’un bronze animalier.

Le titre, "Chèvre protégeant ses chevreaux d’un aigle", décrit directement sa forme et s’inscrit dans une thématique naturelle qui intéressait beaucoup le public d’époque. Si le commissaire-priseur Harold Hissel ne sait pas dater précisément le bronze, la mention d’une exposition au Salon des Beaux-Arts et d’un fondeur nommé Patrouilleau l’amènent à estimer son origine durant le premier tiers du 20e siècle. Malgré l’aile tordue, Harold a évalué son prix aux alentours de 1800 euros, ce qui convainc Emmanuel.