Affaire conclue : un meuble du designer Pierre Paulin affole les enchères

En salle des ventes, les acheteurs tombent tous sous le charme de ce ravissant bureau … Ayant une brûlure sur la partie en chêne et des griffes sur la partie en mélaminé noir aggloméré, certains acheteurs souhaiteraient le faire réparer mais les autres ne sont pas de cet avis : ils pensent, en effet, que cela enlèverait tout le charme du bureau.

Francois-Xavier débute les enchères à 100€. Très rapidement , les autres acheteurs suivent : 200€, 250€, 300€, 350€, 400€, et, très vite, l’estimation de 1250€ est atteinte. Damien et François-Xavier se livrent un combat acharné tout au long des enchères. Damien en propose 1500€ mais c’est sans compter sur l’obstination de FX qui est prêt à tout pour remporter ce magnifique bureau, il fait donc une offre à 1550€. Damien surenchérit à 1700€ et Marie en propose 1900€. Mais Sonia, la propriétaire de ce bureau, en voudrait un peu plus. Entre Damien et FX, la guerre des enchères continue : Damien en propose alors 2100€., cependant, FX ne lâche pas l’affaire et ajoute 50€. Damien lui dit très clairement qu’il ne se laissera pas faire : il en propose 2200€. François-Xavier monte à 2250€. Damien réagit et en propose 2300€, puis, c’est 2350€ chez FX. Damien prétend alors à ce dernier qu’il peut remporter l’enchère. Sonia s’avance pour faire une affaire conclue, mais nouveau coup de poker de Damien qui fait une offre à 2400€ !

A cet instant, sortie de nulle part, Caroline fait une enchère à 2500 €. Damien est plus décidé que jamais à acquérir ce bureau et fait une ultime offre à 2600€. Ce dernier raconte que, comme les autres acheteurs, Pierre Paulin est un créateur qu’il aime beaucoup. Il ajoute que le dernier bureau qu’il avait de ce même créateur date d’il y a 20 ans. En plus, il affirme que de nos jours, on en voit très peu dans un aussi bon état de conservation. Sonia est ravie de sa vente elle partagera cette belle somme avec sa sœur.

Retrouvez tous les épisodes de l’émission "Affaire conclue" chaque semaine sur Auvio et sur La Une.