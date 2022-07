Affaire conclue : un magnifique service en argent allemand affole les enchères

Et si ce n’est pas le cas, on va avoir sur le plateau par exemple plusieurs filets alors que ce motif ne se retrouve pas sur les 4 pièces de forme. Donc la cafetière, le sucrier, la théière et le pot à lait sont nés ensemble : même numéro, maitre orfèvre, décor, poinçon. Une autre chose à savoir , c’est qu'il est très rare d’avoir le plateau en argent massif parce que ça coûte souvent trop cher. Mais on peut avoir le plateau assorti en métal argenté ou en argent. Et on retrouve sur ce plateau le même poinçon, ce qui est tout aussi rare car il provient du même maitre orfèvre, Guttenhöfer. Dans 90% des cas, le plateau est en métal argenté.