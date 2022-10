Affaire Conclue : Stéphane Vanhandenhoven réagit aux propos de Julien Cohen concernant l’émission

Stéphane Vanhandenhoven et Aurore Morisse les acheteurs d’Affaire conclue étaient présents dans Le 8/9 pour présenter l’opération Affaire For Life qui aura lieu le 29 octobre à Bruxelles. Lors de leur passage en plateau, les deux acheteurs ont tenu à réagir aux propos de Julien Cohen concernant l’émission.

Julien Cohen a fait partie de l’équipe d’Affaire Conclue pendant 5 ans. Il y a quelques jours, l’acheteur a fait des révélations concernant sa participation à l’émission :

Avant, on était tous payés le même tarif : 1000 euros par personne et par jour, pour 26 objets soit 38 euros par objet pour prendre le risque d’acheter un objet. […] On ne peut pas ne pas acheter parce que si on n’achète pas, on ne revient pas. On ne va pas payer les gens à ne rien foutre, surtout quand ils n’animent pas en plus. […] Ça fait 300.000 euros, versus 1,2 million de dépenses et versus 500.000 invendables aujourd’hui parce que je les ai achetés trop cher.