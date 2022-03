"Affaire conclue" : Pierre - Jean Chalençon fait des révélations

Lundi 14mars, l’ancien acheteur d’" Affaire conclue " qui passait dans l'émission "Show buzz" le talk média de Sudinfo en a profité pour s’expliquer sur ses différents avec Caroline Mageridon.

Rappelez-vous : les deux acheteurs s’étaient disputés car Pierre-Jean reprochait à Caroline de ne pas l’avoir assez soutenu et de ne plus lui donner de nouvelles. Il était même allé jusqu’à critiquer, peu élégamment, son physique !

Selon lui, sa dispute avec Caroline Margeridon est née d’une grande incompréhension … relayée par une " petite peste " qui n’a pas hésité à mettre de l’huile sur le feu. Il réaffirme qu’il n’a absolument rien contre elle, qu’ils se sont disputés, qu’elle lui a répondu, qu’il a rétorqué et que ce petit jeu a duré un certain temps. Il trouve que c’est un peu gros qu’ " on lui tape dessus avec toute cette histoire ", alors que c’est entre autres grâce à lui que Caroline Margeridon est arrivée là où elle est actuellement. " Elle a été derrière moi pendant 3 ans, pour avoir les médias, pour avoir la lumière, elle me courait après. " Il répète qu’il n’a absolument rien contre elle, que c’est une femme qu’il aime beaucoup, mais qu’elle a un peu " vrillé " avec sa pseudo notoriété. L’ancien acheteur ajoute que des personnes ont fait exprès de les monter l’un contre l’autre.

" Ils nous traitaient un peu comme de la merde ! "

Pierre-Jean en veut beaucoup à France TV pour avoir fait du favoritisme envers Sophie Davant. Il raconte que la présentatrice avait le droit de venir à l’émission en moto-taxi alors que pour les acheteurs, ils avaient refusé au bout d’un an car ça leur coûtait trop cher. De plus, ils étaient payés des sommes ridicules. Pierre-Jean explique, scandalisé, que les loges des acheteurs, c’était là où Sophie Davant allait aux toilettes, qu’il y avait un petit frigo avec des souris et des rats. L’ancien acheteur en a eu ras le bol et a été amené à quitter l’émission. En tout cas, une chose est sûre : loge ou pas loge, Pierre-Jean a décidé d’en faire une affaire conclue !

Retrouvez tous les épisodes de l’émission "Affaire conclue" chaque semaine sur Auvio et sur La Une !