Affaire conclue : la galerie d’art de Diane Chatelet a fermé ses portes

Ce mardi 23 avril, Diane Chatelet, acheteuse au sein de "Affaire conclue" depuis 2018, a annoncé sa décision de fermer Impossible gallery, où elle vendait depuis 2020 des œuvres d’art et des antiquités.

Connue pour son rôle d’acheteuse dans "Affaire conclue", Diane Châtelet a fait une annonce importante sur son compte Instagram le 23 avril dernier. Au terme de trois ans de collaboration, elle et son associé Jeff Régis ont en effet décidé de fermer The Impossible gallery, le magasin d’art et d’antiquités qu’ils avaient fondé ensemble en 2020.

"Aujourd’hui une page se tourne… Dernier jour pour l’Impossible gallery ! Nous gardons en mémoire la stimulante émulation procurée par un tel lieu, les joies des découvertes, les précieuses et belles rencontres… Évidemment nous poursuivons notre activité d’Antiquaires et d’Experts en objets d’art, mais sous un autre prisme ! Stay in touch ! À suivre…", peut-on ainsi lire sur le compte Instagram de l’antiquaire.