Affaire conclue : Julien Cohen et Caroline Margeridon font un cadeau à la production !

C’était ce lundi 17 janvier que Julien Cohen, le vendeur aux célèbres lunettes bleues et sa consœur Caroline Margeridon se sont associés pour acheter un lot pour le moins original : une borne d’arcade. Émus par la déception du vendeur, les deux acheteurs décident d’enchérir pour que le jeu soit offert à la production de l’émission !

Diffusées sur La Une tous les jours de la semaine, les émissions d’Affaire conclue nous préparent souvent de délicieuses séquences. Les acheteurs sont souvent à l’origine de ces incroyables moments TV !

Entre les enchères, ils cassent parfois des objets, plaisantent avec les vendeurs et leur lancent même des défis impossibles ! Mais la séquence inédite qu’ils nous ont réservée dans l’épisode diffusé ce lundi (17 janvier) nous montre Orégane, une neuropsychologue de 25 ans, venue vendre une borne d’arcade contenant le jeu Sky Invaders, un descendant du célèbre jeu space Invaders. Le lot ne faisait pas fureur, Julien Cohen et Caroline Margeridon ont donc décidé de faire équipe pour que la vendeuse ne rentre pas les mains vides.

Si l’objet a suffisamment impressionné les acheteurs pour qu’ils l’aient même essayé, cela n’a pas pourtant pas fait décoller l’enchère.

Cependant, ça débutait fort : "Je pourrais y jouer longtemps. Je suis totalement addict à ce genre de jeu. Particulièrement celui-là", déclare même Caroline Margeridon. L’excitation s’est apaisée lorsque les acheteurs sont revenus à leur place : "Il fait du bruit, il est un peu lent. On envoie les bombes, on sent qu’il a vécu", a-t-elle fini par avouer.

Finalement, pour faire honneur à ses souvenirs d’enfance, l’acheteuse a proposé d’acheter la borne 50 euros, "et c’est tout", a-t-elle déclaré. Julien Cohen fait monter le prix de l’objet à 100 euros sans trop de conviction également. " C’est mon offre maximale pour ce genre de jeu", a-t-il ajouté. L’expert avait estimé l’offre à 300 euros, de ce fait, la vendeuse, déçue, a refusé les 100 euros de l’entrepreneur. Alors que l’affaire est finalement classée "non conclue", la situation va s’inverser et l’objet fini par être offert à la production !

"Orégane, revenez, je vais vous donner 150 euros pour vous éviter de repartir avec. J’ai senti votre déception", a déclaré la mère de Victoire et Alexandre.

Lorsque le neuropsychologue a tenté de continuer à négocier, l’acheteuse chevronnée a eu une idée géniale : "Juju, tu ne veux pas faire un cadeau à tous nos copains qui nous filment toute la journée ", "Toute l’équipe s’est éclatée toute la journée" ajoute la vendeuse. Le projet a séduit Julien Cohen, qui a proposé de partager la somme avec sa collègue : chacun a sorti 100 € de sa poche, un beau cadeau pour l’émission " Affaire Conclue " ! Dans une interview, celui qui a annoncé son retrait de l’émission de La Une a avoué avoir "sorti cette petite vendeuse d’une impasse". "Oui, la pauvre, elle était jeune, on sentait que c’était de l’argent 200 euros mine de rien et qu’est-ce qu’elle en aurait fait ?", conclu sa collègue.

Retrouvez "Affaire conclue", tous les jours pour deux nouveaux épisodes à 13h40 sur La Une, ainsi que sur Auvio !